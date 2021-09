Eurovisiooni võitnud Itaalia rokkarid tulevad Tallinna

Måneskin esineb Saku suurhallis 13. märtsil 2022 oma tuuri «Loud Kids on Tour '22» raames. 65. Eurovisiooni lauluvõistluse kinni pannud Måneskin on esimene Itaalia rokkbänd, mis on kahe lauluga jõudnud Suurbritannia singliedetabeli esikümnesse, ning teine bänd Eurovisiooni ajaloos, mis figureerinud Billboard Global 200 edetabelis.