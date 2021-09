KONTSERT ⟩ Metal-muusika suurnimed Dark Tranquillity ja Ensiferum saabuvad kevadel Eestisse

Aprillis algav 53 kontserdist koosnev tuur läbib 23 riiki ja on mõlema, tavaliselt aktiivselt esineva bändi jaoks esimene suurem ettevõtmine üle mitme aasta.

«Aeg on murda selle hirmunult vaikiva ajastu selgroog!» põrutab Dark Tranquillity laulja Mikael. «Pelgalt mõte sellest, et saame peatselt kohtuda fännidega üle Euroopa, et koos välja lasta kõik seni kogunenud tusk ja äng, teeb meid meeldivalt ärevaks! Saame jagada lava meie Soome vendadega Ensiferumist, kellega oleme varemgi koos ringi tuuritanud ja seegi kord saab kindlasti olema meenutamist väärt. Kohtumiseni juba kevadel, cheers!»