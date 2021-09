Muusik Peeter Rebane kiidab «Vabamut» kui ideaalset kontsertpaika: imeline õhustik ja ainulaadsed vaated linnale!

Kontsertsarja raames astub üles ka Peeter Rebane ning tema soolokava kannab pealkirja «Ise». Mees jõudis ideeni tänu erinevatele fotosessioonidele, mida viis läbi kaunites paikades üle Eestimaa.

«Fotoaparaadi asemel võtsin aga kaasa kitarri ja looperi. Looper on tehniline seade, mis on artistile vägev abivahend LIVE esituste korraldamisel. See on nagu iga teine instrument - teeb seda häält, mida instrumendi valdaja oskab. See seadeldis võimaldab teatud fraase jätta kordama. Olles üksi soolomuusik, saan ma siiski mängida nagu orkester. Panen meloodiakatked kordama ja improviseerin nende peale. Olen jõudnud oma loomingus selle tulemini, et looduse tunnetus tuleb läbi minu muusika,» sõnas Rebane raadio Elmar hommikuprogrammis.

Muusik lisas, et okupatsioonide ja vabaduse muuseum «Vabamu» on imeline kontsertpaik. «Kahjuks on see paik mõneks ajaks soiku jäänud. Asub keset Tallinna linna ja pakub külastajatele suurepäraseid vaateid. Tegemist on imelise arhitektuurilise hoonega. Minu hinnangul vajab see paik oma raske tooni tõttu muusika näol veidi helgemat nüanssi juurde,» mainis ta.

«Olles «Vabamu» ruumides ka varem kontsertesinemisi andnud, siis tean, et tegemist on ideaalse paigaga. Õhustik on seal väga hea. Akendest avaneb kaunis vaade - õhtusel ajal nähtav linnapilt tekitab omapärase valgusshow. See kõik on ainulaadne tervik,» rääkis mees.

Kontsertsarja nimi on «Vabamu kontserdid» ja selle raames kasutavad artistid erinevat kaasaegset ja innovaatilist tehnoloogiat. Muuhulgas juhatab sari sisse novembris avatava näituse «Miks Eesti? 30 aastaga ENSV-st e-Eestiks».

«Eks me saame läbi ka ilma tehnoloogiata, kuid näen kaasaegsete lahenduste kasutamist muusikas äärmiselt positiivse võimaluse ja fookusena. Iga andekas muusik kasutab neid vahendeid täiesti erinevalt ja seda on huvitav jälgida. Meie ajastu on tehnoloogiast läbi imbunud, ilma uute seadmeteta me ei veeda oma päevast ilmselt mitte ühtegi minutit. See on meie elu igapäevane osa,» rääkis Rebane.

Kontsertsarja raames astuvad üles helilooja ja muusik Mick Pedaja koos Uku Kübara ja abikaasa Angeelia Pedajaga, esinemine leiab aset 23. septembril. Peeter Rebane esineb 7. oktoobril. Ansambli Duo Ruut liige Ann-Lisett Rebane tuleb publiku ette 21.oktoobril. Sarja sügishooaja lõpetavad aga Kadri Voorand koos Mihkel Mälgandiga, nende loomingut on võimalik nautida 4. novembril. «Me pole vaid loopide ja rütmide ladujad. Loome nende seadmete abil oma uut helimaailma. Et seda oleks võimalik teha, võtavad kõik artistid seda kontsertsarja täie kire ja põnevusega,» avaldas Peeter Rebane.