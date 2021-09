Dramamama annab kauaoodatud kontserdi koos Laur Joametsaga

«Meie kõige uuem album «Uphill Battle» ilmus just koroonaaja alguses, 2020. aasta aprillis. Plaanisime toona küll esitluskontserte ning Lauril olid lennupiletidki ostetud, kuid pandeemia lõi kõik plaanid segamini. Seda suurem on rõõm, et nüüd lõpuks saame ühiselt nii viimase plaadi kui ka varasemate albumite lugusid inimestele mängida,» räägib bändi solist Mikk Tammepõld.