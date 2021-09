VAATA ⟩ MyHits LIVE: Eleryn Tiit esitles eksklusiivselt uut lugu

Singel ilmus koos muusikavideoga eelmise nädalal ning loo esmaettekanne oli suurejooneliselt Eesti filmi- ja teleauhindadel (EFTA). «Kõikjal kõiges» on uusversioon Donna Lewise 1996. aasta hitist «I Love You Always Forever», millele kirjutasid Eleryn ja Maian Kärmas eestikeelse teksti