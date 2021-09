Küsimusele, miks NOËP ainult inglise keeles laulab, vastas laulja, et see on tema jaoks instrument ja avaldas tõe, et kunagi on ta ka eesti keeles laulnud. Robert aga sellega ei leppinud, vaid tõlkis NOËPi singli «Head Out Of The Water» eesti keelde ja tegi ettepaneku see sisse laulda. Vaata videost, kuidas uus versioon välja kukkus!