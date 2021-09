Kultusbänd Ursula salgab maha oma kunagise hiti: oleme nüüd targemad

«Panime tõesti lood Spotifysse üles,» ütles bändi laulja Johannes Naan. «Tõenäoliselt võib põhjust otsida nartsissismi ja keskeakriisi segust. Kuna meile endale meeldib vahel, nostalgiast tulenevalt, täielikku rämpsu kuulata, siis mõtlesime, et äkki on inimesi, kes mõne meie loo osas sarnaselt tunnevad.»

Naani sõnul on «Neeger» teadlikult välja jäetud. «Kui me ta kunagi tegime, võtsime sõnad lihtsalt Busta Rhymesi loost – tundus lihtsam, kui ise sõnu kirjutada. Hilisteismelistena ei teadvustanud me endale, et keegi võiks seda rassistlikult võtta. See ei ole vabandus – me oleks pidanud sellest aru saama juba siis.»