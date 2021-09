Ameerika lauljatar LP tuleb veebruaris taas Eestisse

Sel sügisel annab LP välja kuuenda stuudioalbumi «Churches». Hetkel on plaadilt juba ilmunud singlid «Goodbye», «The One That You Love», «How Low Can You Go» ning «One Last Time». «Ilus kogemus, just nagu armumine,» ütleb lauljanna uue albumi kohta. «See album on nagu sõber, kes aitas mind läbi ühest keerulisemast perioodist inimkonna ajaloos ning võrdlemisi keerulisest perioodist ka minu jaoks isiklikult.»