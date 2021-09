Kauaoodatud album: Räppar Lil Nas X avaldas debüütalbumi «Montero»

Hiljuti MTV videoauhindade jagamisel pälvis albumi nimilugu «Montero (Call Me By Your Name)» aasta muusikavideo tiitli. Debüütalbumi tähistamiseks lasi räppar välja uue muusikavideo loole «Thats What I Want» ning esimeste tundidega on seda vaadatud juba pea kolm miljonit korda.