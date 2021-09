AITA KAASA ⟩ Rozell avaldas uue loo ja tõmbas TikTokis käima heategevuskampaania noorte heaks

Eesti tantsumuusika produtsent Rozell andis välja uue loo «No One Knows My Face» koostöös Suurbritannia produtsendi ja DJ Sebastian Peréziga. Vokaalid andis Los Angeleses tegutsev laulja Sir Jeremy Green. Uuel lool on aga sügavam sisu, millest ajendatult pani Rozell aluse heategevuslikule ettevõtmisele, et pöörata tähelepanu noorte vaimsele tervisele.