Piret Järvis-Milder bändielust ja perest: suudan kogu protsessi rahu ja naudinguga võtta

Piret Järvis-Milder rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis ansambel Vanilla Ninja peatselt asetleidvast avalikust esinemisest. «Tõsi ta on - oleme üle pika aja taas suurel laval - saab kuulda nii meie uuemat kui vanemat muusikat. Aastal 2019 esinesime samuti ühel korral, kuid see leidis aset erapeo raames. Saabuval reedel astume üle kümne aasta avalikule lavale, esineme Eesti filmi- ja teleauhindade galal,» avaldas ta.

«See on äge ja kõlab uskumatuna ka enda jaoks. Kõik tundub nagu unes. Kui tuleb võimalus oma ellu särtsu ja vürtsi lisada, siis on raske sellest keelduda. Kakskümmend aastat tagasi kogetud bändiajad olid meil väga ägedad - oli võimalus ringi reisida ja salvestada maailmatasemel muusikat. Ma arvan, et väga vähesed suudaksid sellisest kogemusest ja võimalusest keelduda,» sõnas Järvis-Milder õhinal Vanilla Ninja tagasituleku teemadel.

Kuna bändi lugude kirjutaja ja produtsent on David Brandes, siis ta soovib kollektiivi loomingu suunata eeskätt oma koduturule ehk Saksamaale. «Põhisihik on Saksamaal, Poolal, tegelikult kogu Kesk-Euroopal, kuid loomulikult ka Eestil. Kuid leme ikkagi eeskätt Eesti ansambel ja meie jaoks on kodupublik väga oluline,» lisas laulja.

«Oleme nüüd vanemad ja elukogenumad. Protsessi nautida hetkel on midagi muud kui võrrelda perioodiga, mil olime alles teismeeas. Toona oli kõik nii uus ja võõras, oli palju elevust ning rahmeldamist. Praegu suudan kogu protsessi rahu ja naudinguga võtta. Triinu küll hetkel veel ema pole, kuid kõik ülejäänud kanname ka seda rolli. Perede kõrvalt bändi teha on oluliselt keerulisem, kuid takistused lisavad vaid plusse juurde, kõik ei peagi ju lihtsasti kätte tulema. Samas on ka väga tore - ka meie pereliikmed on täna osakesed kogu ansamblist ja see on nii äge,» sõnas Järvis-Milder.

Laulja rääkis ka fännibaasist ja muuhulgas lisas, et vahepease esinemispausi tõttu pole kõige suuremad fännid Vanilla Ninjast sugugi kaugenenud. «Meil on tulihingelisi fänne, kes pole meid aastate jooksul unustanud. Nad hoiavad elus meie fännilehti ja käivad meil aegajalt Eestis ka külas. Nad on ennekõike Poolast ja Saksamaalt. On isegi selliseid inimesi, kes on meie pärast ette võtnud kardinaalse muutuse oma elus - nad on näiteks Eestisse kolinud ja eesti keele selgeks õppinud. Kuid on ka selliseid fänne, kes on meid peale teatavat pausi nüüd taas üles leidnud,» märkis Piret Järvis-Milder.

Kuula intervjuud SIIN.