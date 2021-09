Eksklusiivse fänniplatvormiga PopSpot liitub aina uusi tuntud lauljaid ja sisuloojaid

Artistid on juba välja hõiganud, millist sisu võib neilt oodata. Näiteks saavad Pluuto fännid PopSpotis näha dokumentaalsarja tema debüütalbumi «Päripäeva» valmimisest. 5MIINUST teatas sotsiaalmeedias, et ka nende suvi möödub kaamera ees. Videograaf Robert Parolo käib bändil järel ja võtab kaadrisse ansambli töö köögipoole, sealhulgas lavatagused, tuuribussi, lindistussessioonid, aga samuti bänditegemise mured, nende lahendused ning raevu- ja rõõmuhetked. Bändi 5MIINUST tegevusest luuakse terve hooaja jagu tõsielusarja, mis läheb üles ainult PopSpoti platvormile.

Platvormiga on liitnud palju eesti tippmuusikuid, kuid PopSpot on rohkem kui ainult muusikute fänniplatvorm. Eri formaadis sisu toetamine võimaldab ka blogijatel, kirjanikel, raadiohäältel jpt sisuloojatel koondada enda kuulajaskond ühele platvormile.

«Kui praegu on sisulooja jälgijad laiali erinevate platvormide vahel ja sisu peab looma mitmes eriformaadis, siis PopSpotiga on artisti ja fänni vahel üks lineaarne suhtluskanal,» ütles PopSpoti turundusjuht Siim Pukk.

Reklaami- ja voogesitustulu kõrvale tekib uus tuluallikas – fännitulu. «Kui voogesitus maksab vähem kui ühe sendi iga kuulamise pealt ja toodete reklaamimine ei ole kõigile sisuloojatele meelepärane, siis fännituluga neid probleeme ei esine,» lisas Pukk. «Artist saab keskenduda loomingule ja otsustada, mille sellest sisu paneb maksumüüri taha. Näiteks kunstnikel ja kirjanikel ei ole võimalik voogesituse eest tulu teenida nii nagu muusikutel on. Ometi on neil hulganisti fänne ja püsilugejaid. Seda tüüpi sisuloojate jaoks on fännitulu toimiv ärimudel ja PopSpoti platvormil on sellega alustamine lihtsaks tehtud.» Sarnase ärimudeliga Patreoni keskkond maksab iga aasta sisuloojatele välja üks miljard dollarit, tõestades, et on võimalik olla täiskohaga artist.