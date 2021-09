Karl Madis avaldas eestikeelse versiooni maailmakuulsast hitist: nii äge on laulda oma «kõige-kõigemale»

«Suvi oli mul väga töine! Nädalas oli kohati kuni kümme esinemist. Üle pika aja oli selline tunne, nagu oleks elu kümme aastat tagasi. Nüüd on muidugi jälle rahulikum - väliüritusi väga ei tehta ja külaseltsid on oma pidustused lõpetanud,» avaldas Karl Madis raadio Elmar hommikuprogrammis.

Rahulikum sügisperiood on Madisele andnud võimaluse taas loominguga tegeleda. Mees avaldas hiljuti eestikeelse singli, mis kannab pealkirja «Minu kõige kõige». «Tegelikult on see maailmas üsna tuntud laul. Hea sõber Martin Trudnikov küsis ühel heal päeval, et miks ma seda laulu ei ole kunagi esitanud - see on üliäge ja mulle igati sobiv. Kuulasin lugu ja nõustusin temaga, ma ei tea ise ka, miks ma seda varem oma repertuaari pole võtnud. Nüüd on see lugu igal juhul valmis,» muigas laulja.

Madis rääkis otse-eetris, millised oma tema enda «kõige-kõigemad» asjad siin maailmas. «Näiteks lemmikautosid mul pole - minu jaoks on parim auto see, mis viib mind ilma tõrgeteta punktist A punkti B, see ongi mu lemmikauto. Eputamise geeni mul pole - autot pole teistele näitamiseks vaja. Kui rääkida aga kõige paremast tantsust, siis mulle meeldib rock'n'roll,» rääkis mees.

«Igaüks võib meist endale oma «kõige-kõigemat» ette kujutada või talle siis üle laua kenasti laulda. Nime polegi vaja talle panna. Eesnimi on Kõige ja perekonnanimi on ka Kõige. Ma tahan loota, et teised artistid loovad selle laulu mult üle, sest on nii äge kui kõik laulavad oma kõige-kõigedele,» lisas ta.