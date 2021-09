VAATA ⟩ Tallinn Music Weeki avapidu toob lavale tuliuut muusikat

Esmaesitlusele tuleb ka rahvusvaheline ühisprojekt «Themes For Great Cities: Tallinn». Eesti muusikud Jonas Kaarnamets ja Erki Pärnoja on ühendanud jõud Taani bändi Mew laulja Jonas Bjerre ning ameeriklasest muusiku ja ajakirjaniku Alex Maiologa. Nädal enne TMW esinemist veedetakse üheskoos Tallinnas, salvestades teose jaoks linnahelisid ja ning uurides heliuuendajate Karlheinz Stockhauseni, Delia Derbyshire’i ja Brian Eno «leitud helide» strateegiaid. Teose «Themes For Great Cities: Tallinn» visuaali loob videokunstnik Alyona Movko-Mägi.