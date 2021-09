Ed Sheeran avaldas uue loo ning tüürib albumi poole

Laulu autoriteks on Sheeran, Steve Mac ja hetke üks nõutumaid Suurbritannia produtsente, FRED. Nii loo refrään kui lõbus muusikavideo annavad ideaalselt edasi seda päris ehedat ja külmavärinaid tekitavat armumise tunnet. Energiat ja elektrit täis video autoriks on hinnatud režissöör Dave Meyers, kelle kirev kujutlusvõime aitas ellu äratada ka Ed Sheerani esimese singli «Bad Habits» muusikavideo.

Oodatud uus stuudioalbum “=” on neljas plaat, mille on Sheeran nimetanud sümbolite järgi. Albumilt leiab kogumi lugusid, mis on kirjutatud nelja viimase aasta jooksul ning mis toovad hästi esile uuendusmeelsele artistile omased elemendid ja tugevused, olgu selleks liigutav ballaad, kitarrisoolod või võimsa kulminatsiooniga produktsioon.