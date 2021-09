FESTIVAL ⟩ Raplas saab veel festivalisuve nautida, täna algab SÄRIN

«Festival toob kokku filmi, muusika, teatri, kunsti ning kirjanduse loojad ja kultuurisõbrad nii Raplamaalt kui ka mujalt Eestist. SÄRINA eesmärgiks on pakkuda elamusi erinevas vanuses inimestele ja tuua väikesesse linna särisevat elurõõmu,» ütleb peakorraldaja Maili Metssalu. «Koroonaaeg on olnud korraldajatele katsumusterohke, kuid teeme enda poolt kõik, et saaksime niivõrd eriilmelist ja hingestatud kultuuri oma inimestele pakkuda ohutult. Kohtumisrõõm on toonud selle vägeva särina igal juhul juba sisse»