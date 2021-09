Noor kitarrist Karl Madis Pennar tunneb rõõmu tunnustuse üle: preemiaraha andis võimaluse debüütalbumi sünniks

Kitarrist Karl Madis Pennar astub lavalaudadel üles tihti oma sõprade seltsis. Mees avaldas raadio Elmar päevaprogrammis, kui suur on täna tema sõprusringkond. «Näiteks Facebookis on mul ligikaudu 3000 sõpra. Pillimängimiseks on teatavasti tarvis teatud tüüpi sõpru - õnneks on nad täna minuga! Raadio Elmaris on minuga kaasas kaks mu parimat sõpra,» sõnas Pennar.

Muusik tegi juttu sel nädalal toimuvast suurejoonelisest Tudengijazzist TUJA 2021. «See on minu andmetel Eesti kõige vanem jazzi festival. Üles astuvad üliõpilased, kes tutvustavad publikule oma uut ja värsket loomingut. Üritused toimuvad üle Eesti - nii Tallinnas, Viljandis, Sillamäel ja Tartus,» rääkis ta.

«Tänavu on Tudengijazzi kava küllaltki eestimaine, peamiselt koroona tõttu. Sellegipoolest, üks Prantsuse koosseis on meiega siiski liitunud, kollektiivi nimi on Gaspard Baradel Quartet - soovitan kindlasti vaadata, prantslased on väga head muusikud,» lisas muusik.

Pennar tundis siirast rõõmu, et festival saab tänavu üldse erinevate piirangute valguses toimuda. «Kel vähegi võimalik, tulge kuulama. Sellega te toetate noori muusikuid. Kohapeal on võimalik ka plaate osta,» märkis ta.

Karl Madis Pennar sai eelmisel aastal Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia, millega kaasnes aastane tasuta kitarrihooldus ning auhinnaraha. «Kitarrihooldust on olnud kõvasti! Olen seda võimalust tublisti kasutanud. Lasin oma akustilise kitarri korda teha, selles osas aitas mind Riho Sinisalu. Pilli seisukord mängib vastavalt aastaaegade temperatuuridele - eriti on see märgatav keskküttega kodudes. Kontrolli on vaja teha just üleminekuperioodidel,» lisas ta.

«Leian, et igasugused tunnustused ja auhinnad on muusikute jaoks olulised. Mina tänan eriti just Jazziliitu, kes koostöös Viljandi kitarrifestivaliga minule üle antud auhinna välja pani. Sain preemiarahaks 1000 eurot ja see oli suur tõuge, et minu debüütalbum saaks üldse sündida. Plaadi tegemine on teatavasti kallis lõbu. Lood olid tegelikult juba pikalt valmis, lihtsalt oli tarvis ressurssi leida. Nüüd on «Stories Untold» ilmunud ja olen tänulik,» sõnas noor muusik.