VAATA LÄHEMALT ⟩ Vabamu uue kontserdisarja avab Mick Pedaja

Esimesena astub lavalaudadele helilooja ja muusik Mick Pedaja. Tema muusika on segu ambientist, akustilisest folgist ja new age’ist, kus loodushääled kohtuvad hõljuvate kõlamaastike ja helimustritega. Pedaja sõnul on tema muusika inspireeritud eelkõige inimestest tema ümber, loodusest, tunnetest ja olemisest endast. Mick Pedajaga musitseerivad koos Angeelia Pedaja ning Uku Kübar.