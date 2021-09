Sven Lõhmus kirjutab taas muusikat kultusbändile Black Velvet: hittide väljaandmisel on olulised just need punktid!

Sven Lõhmus märkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et legendaarne bänd Black Velvet on koos tegutsenud juba viimased viisteist aastat. «Seetõttu saan siinkohal öelda, et meie puhul ei saa rääkida bändi taas-kokkutulemisest. Kui väikest pausi mitte arvestada, siis oleme juba aastaid koos muusikat teinud,» sõnas mees.

«Värske lugu «Õli tulle» sai valmis ligi aasta tagasi ja ka nüüd mõtlesime, et kas on mõtet veel avaldada. Juhtus aga see, et Kanal 2 Reporteri saade oli uuest loost nii vaimustuses, et tahtsid seda igal juhul saada. Nii siis otsustasimegi, et singel tuleb esimesel võimalusel välja anda,» avaldas Lõhmus.

Mees lisas, et uue loo sõnum on inspireeritud klubidest ja öömelust. «See on kõik see, mida meie eludes hetkel kuigi palju ei ole. Inimesed ei saa teatavatel põhjustel väga palju pidutseda. Teisisõnu, see räägib vabaks olemisest,» sõnas ta.

«Black Velveti lugude avaldamise intervall on täna üsna kaootiline. Lähtume eelkõige vajadusest või sellest, et lugu on väljaandmiseks tõepoolest valmis. Muusika loomine nõuab pühendumist ja aega. Mis seal salata - mul on ka palju muud tööd. Black Velvet on vaid väike osa sellest, millega igapäevaselt tegelen. Aga on tõeliselt tore bändile uusi asju teha, see materjal kõlab mõnusalt. Laulu välja andmine on suur ja pikk protsess. Kõigepealt pead sa täiesti kindel olema, et see on hea laul! Teiseks, lool peab olema hea produtseering. Kolmandaks, kogu sotsiaalmeedia ja muu meedia peab olema kenasti kaasatud. See pole suvaline ja spontaanne otsus, see on suur planeerimine,» märkis kogenud produtsent.