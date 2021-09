Tajo Kadajas viiskümmend aastat Eesti muusikamaastikul: kui alustasin, siis raha pärast keegi muusikat ei teinud

«Andsin tänavu kevadel välja ühe laulukogumiku. Ligikaudu viis kuni kuus laulu olid sel hetkel veel poolikud ning albumile need ei jõudnud. Mul on viimasel ajal olnud palju vaba aega - nii otsustasingi, et kirjutan need lood valmis ja avaldan mõned laulud juurdegi. See annab nüüd võimaluse avaldada veel ühe uue virtuaalse heliplaadi,» märkis Tajo Kadajas raadio Elmar hommikuprogrammis.

Muusik täpsustas, et paar kuud tagasi ilmavalgust näinud laulukogumik sisaldas endas palju erinevates stiilides lugusid. «Oli nii pehmet lüürikat kui ka karmimaid lugusid. Tuleb tunnistada, et jätkan analoogset liini ka uue kogumiku näol. Terve talveperioodi vältel salvestan ja publiku ette jõuab see 1. aprillil,» lisas ta.

Uue kogumiku teosed on kirjutatud mitme luuletaja tekstidele. «Heli Illipe-Sootak oli kevadise kogumiku juures kõikide tekstide autor, ta on oma panuse andnud ka nüüd. Lisaks on oma luulet jaganud Kristiina Ehin. Üksikuid tekste on Ott Arderilt, Bernhard Kangrolt ning samuti leiab valiku hulgast ka minu tuttavate Poogna autorite tekste,» rääkis Kadajas.

«Kogumik hakkab nime kandma «Tajo Kadajas. 2022». Esialgu võtan töösse ligikaudu kakskümmend laulu. Võib juhtuda, et töö käigus jääb mõni lugudest välja. Ligikaudu viisteist kuni seitseteist laulu tahan aga kindlasti avaldada,» märkis mees.

Uue albumi avaldamist on võimalik toetada läbi Hooandja keskkonna. «Olen tänulik kõigile, kes toetavad minu uute laulude valmimist ja salvestamist. Kõik, kes on valmis panustama, võivad mu uued lood tasuta alla laadida - saadan teile vastava lingi selleks otstarbeks. Peale selle, jagan kingituseks ka oma plaate ning lähenen toetajate soovidele personaalselt - mul on tänase seisuga avaldatud üle kahekümne helikandja,» lisas muusik.