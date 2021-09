VAATA ⟩ WATEVA uus video on pungil eriefektidest ja tulemus on võimas

WATEVA äsja ilmunud album on postapokalüptilise temaatikaga, tuues tähelepanu tarbimisele ühiskonnas ning sellele, kuidas see inimkonda ja planeet Maad pikas perspektiivis mõjutab. Sedasi oli režissöör Marta Vaariku sõnul muusikavideo eesmärk ennustada 5000 aastat tulevikku ning milline maakera siis välja näeb.

«Meil oli ka helgemaid stsenaariume, kuid kui mõistsin, et WATEVA liikmed Kris ja Hugo (Kris Evan Säde ja Hugo Martin Maasikas – toim) on ise pigem tumedamad tüübid, mängisin ka muusikavideo julmema versiooni peale, mida videos näeb. Maakera on läbi ja lõhki ära kasutatud ja meie kallist, sinisest kristallist kosmoses on alles vaid mõttetu, ära vägistatud söetükk. Seda kõike, kuniks tuleb võimas ja tugev naiskarakter, keda kehastab imeline manna ning kes maailma ära päästab,» kirjeldab Vaarik muusikavideo ideed. «Usun, et maailm vajab tarku ja tugevaid naisi, siis lähevadki asjad paremaks. Uued inimesed tulevad ju naiste seest! Lapsed ja maakera on vaja kaissu võtta.»