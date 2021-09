Enrique Iglesiase album « Final » («Viimne») jõuab kuulajateni 17. septembril ja see on tema 11. stuudioalbum.

Muusik teatas intervjuud andes, et albumil on põhjusega selline nimi: sest ta pole kindel, kas ta rohkem albumeid välja annab. «See jääb tõenäoliselt mu viimaseks. See pole miskit, millele olen vaid paar kuud mõelnud. See on asi, mis on mul mõttes olnud juba aastaid,» jagas ta.