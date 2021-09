Briti muusika silmapaistev eksperimenteerija Ghostpoet annab Tallinnas kontserdi

Kaks korda Mercury Prize'i auhinnale nomineeritud Ghostpoet (kodanikunimega Obaro Ejimiwe) jõudis 2021. aasta mais oma loomingus viienda stuudioalbumini. Uue kauamängiva üht esimest singlit «Concrete Pony» kirjeldab muusik nii: «See on justnagu peegeldus sellest, kus me ühiskonnana hetkel paikneme – meil oleks olemas justkui kõik, samas poleks ka nagu midagi. Võimalusi ja valikuid on lõpmatult, aga meile tundub, et kõik on kivisse raiutud.»