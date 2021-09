KONTSERT ⟩ Briti tantsumuusika duo Disclosure esineb Tallinnas

Seitsme Grammy nominatsiooniga vendadest produtsendipaar andis 2020. aasta augustis välja oma kolmanda stuudioalbumi «Energy», mis pälvis koheselt ka suure ülemaailmse tunnustuse. Albumil löövad kaasa tõelised rahvusvahelised tipptegijad nagu Kelis looga «Watch Your Step», Aminé ja slowthai Grammy nominatsiooniga loos «My High» ning Kehlani & Syd R&B hõngulises swäggeris «Birthday». See on loetelu, mis demonstreerib suurepäraselt noorte muusikute mitmekülgsust ja uudsust.