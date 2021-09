PEOSOOVITUS ⟩ Needid, ronkmustad juuksed ja küünelakk: pidu ainult emodele

«Peale pooleteiseaastast pausi on EMO NIGHT taas tagasi! Ainult ühel õhtul Tallinnas saad taas kaasa laulda ja tantsida tuntuimate emohittide saatel. EMO NIGHT'i playlist sisaldab selliste artistide nagu My Chemical Romance, Fall Out Boy, Paramore, Blink 182, Bring Me The Horizon jt tuntumaid hitte ning on soovilugudele avatud!» seisab Facebooki ürituse kirjelduses.