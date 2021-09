Maailmakoristuspäevale annab tänavu hoogu kaunis kodumaine muusika

Maailmakoristuspäeva tänavuseks kohalikuks juhtmõtteks on «Laulame Eestimaa puhtaks!». Tegu on teistlaadi lähenemisega ja koristusega on liidetud suurejooneline koorilaul. Projektist rääkis lähemalt kooride koordinaator ja kunstiline juht Külli Kiivet.

«Algne idee on pärit Britt Normetilt. Ta saabus tänavu juulis minu juurde Türile ning rääkis koristuspäeva ja koorilaulu ühendamisest. Läksin ideega kohe kaasa, sest koorilaul on mulle isiklikult suur südameasi ning armastus. Kui koorilauluga saab aidata Eestimaad puhtaks teha, siis teeme kaasa kindlasti,» sõnas Kiivet.

Tänavu on koristusaktsiooniga seotud ka raadio Elmar otse-eeter. «Plaan on selline, et 18. septembril kell 12.00 on erinevad koorid üle Eestimaa leidnud endale kena kokkutuleku koha, mida nad hakkavad ühtlasi ka koristama. Samal ajal raadio Elmar eeter kõlab kaunis koorimuusika, mille saatel on ühiselt hea kaasa laulda. Kava on leitav meie kodulehel,» lisas ta.