KÕRV PEALE ⟩ Staarisaates käinud lauljatar avaldas uue loo

Uuel laulul «Dance again» on pikk ajalugu - nimelt kirjutati see laul juba 2014. aastal. Hele-Mai ja Eesti Laulu 2019. aasta poolfinalist Johanna Eendra musitseerisid tollel ajal koos ning «Dance Again» oli üks esimesi laule, mis nad kahekesi kirjutasid. Kahjuks jäi lugu pikaks ajaks sahtlisse, kuid on nüüd valmis kõigile kuulamiseks ja nautimiseks. Ka Johannal on hea meel, et lugu lõpuks valmis on: «liiga tihti jäävad head laulud sahtlisse, eriti need, mis juba seitse aastat tagasi on kirjutatud. Mul on nii hea meel, et «Dance Again» lõpuks ilmavalgust näeb. Mulle väga meeldib, milliseks Hele-Mai ja Ross selle laulu teinud on,» sõnas Johanna