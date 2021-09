FESTIVAL ⟩ Jazzkaare suur muusikaprogramm sai avapaugu

32. korda toimuval festivalil esinevad kümne maa muusikud 37 kontserdiga üle Eesti. Seitsme päeva jooksul toimub koos põhiprogrammi, tasuta kontsertide päeva, terrassikontsertide, Jazzijuttude ja Linnaruumiprojektiga ligi 116 sündmust Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis ja Rakveres.

«Rõõmustame, et Eesti kultuurielu saab jätkuda – festival Jazzkaar toob kõik kontserdid turvaliselt kuulajateni. Aasta on eriline, kuna festival toimub esmakordselt suvel on rohkem vabaduse- ja suvetunnet. Festivali raamivad kahe suurepärase orkestri kontserdid meie silmapaistvate jazzartistidega – avakontserdil esinevad Raivo Tafenau ja sõbrad koos Tallinna Kammerorkestriga ning viimasel päeval Kristjan Randalu ja New Wind Jazz Orchestra maineka saksa helilooja ja dirigendi Wolf Kerscheki juhatusel. Ja pöidlad pihku, et saaksime novembris kuulda esialgselt festivali perioodi planeeritud superstaari – Jazzkaare peaesinejat Dee Dee Bridgewaterit koos Estonian Dream Big Bandiga,» tutvustab festivali kunstiline juht Anne Erm kontserte.

Festivali avakontserdil esitleb Raivo Tafenau oma ansambli ja Tallinna Kammerorkestriga Rasmus Puuri juhatusel oma heliloomingu pärlitega albumit «The Same Differences». 70ndat juubelit tähistav pianist ja helilooja Tõnu Naissoo tutvustab koosseisuga Electric Group äsja ilmunud albumi «Different Directions» lugusid. Dünaamilise helikeelega Mingo Rajandi Quinteton uue kuue andnud mullu ilmunud albumile «To Be!», avaõhtule paneb punkti Prantsuse-Süüria flötisti-vokalisti Naïssam Jalali värvikas koosseis Prantsuse kõrgeima jazziauhinna pälvinud albumi «Quest of the Invisible» kavaga.

Vokaalmuusika värvide hõrke nüansse saab nautida silmapaistva Norra jazzilauljatari Torun Erikseni kontserdil, ansamblipartneriteks Norra parimad jazzmuusikud. Suurbritannia tõusva souli ja r’n’b’i tähe Sahra Gure’i kontsert tõotab põnevat esmakohtumist ja jõulise hääle ning esinemismaneeriga Ameerika lauljatarb Lucy Woodward sukeldub soulmuusika ja bluusi sfääridesse. Soome urban- ja indieskene kuum nimi Jesse Markin tutvustab oma uusimat loomingut juunikuus välja antud albumilt Noir».

Jazzkaarel saab kuulda ka maailmaklassi instrumentaliste – Prantsuse multiinstrumentalisti-vokalisti Mino Cinélu ja legendaarse Norra trompetisti Nils Petter Molværi kontsert on kui tule ja jää kohtumine, kultuuride põimumine. Maineka ECM-i plaadifirma artist Šveitsi pianist-minimalist Nik Bärtsch esitleb oma värske sooloalbumi “Entendre” muusikat. Elektrooniliste helide ja visuaalshow‘ga üllatab innovatiivne Hollandi trio Tin Men and the Telephone.

Uut loomingut või muusikat hiljuti välja antud albumitelt esitavad mitmed Eesti hinnatud muusikud, nende seas Argo Vals Band, Dagö, deLULU, Janno Trump Clarity Ensemble, Joel Remmel Trio, Mingo Rajandi Quintet, Modulshtein, Raimond Mägi Trio, The Motown Sound, New Wind Jazz Orchestra & Kristjan Randalu ja Tanel Ruben Quintet. Rahvusvahelisi koostöid tutvustavad London-Tallinn Cosmic Bridge ja Mart Soo & Florian Walter.

Pere suuremaid ja väiksemaid kutsub kuulama armastatud laulja-helilooja Stig Rästa. Meeleolukaid elamusi pakuvad intiimse atmosfääriga terrassikontserdid, mille raames toovad ELLIP, Susanna Aleksandra koos Andre Maakeriga ja Eleryn Tiit kvaliteetsed elamused kaunitesse kodudesse kolmel korral. Lisaks kostitatakse tallinlasi 29. augustil Tasuta kontsertide päevaga, jazzijuttude, plaadituru jt põnevate sündmustega, mis on kõigile osalejatele priid.

Vaata kava siit!