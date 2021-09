Fred Krieger ja Stig Rästa lõid uue muusikaettevõtte

Fred Kriegeri ettevõte on pikalt tegelenud muusika loomise, produtseerimise ning artistide manageerimisega. Ettevõtte laulukirjutajate sulest ilmunud Stig Rästa ja Elina Borni Eurovisioonil osalenud lugu «Goodbye to Yesterday» ja Victor Crone'i «Storm», mis on täna ühed edukaimad Eestis kirjutatud lood. Lisaks on endise Star Management’i alt tuule tiibadesse saanud näiteks Karl-Erik Taukar ja ansambel Traffic.