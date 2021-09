UUS MUSA ⟩ Karl Killing ja Ariadne avaldasid ühise eestikeelse singli

Karl Killing kaasas oma suve alguses ilmunud singli «powerless» eestikeelsesse remiksi hea sõbra Ariadne, et avaldada ühiselt uhiuus versioon nimega «segadus hinges». Kuna noored ja andekad muusikud on tuntud põhiliselt ingliskeelse loomingu poolest, oli see armas mõte, luua südamlik eestikeelne versioon täpselt Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva 30. aastapäevaks.

Segastest tunnetest jutustavat värsket duetti toetab omanäoline visuaal, mille aitas luua ja ellu äratada Martti Hallik, tuues hästi esile noorte talentide siira sõpruse ja omavahelise sünergia.

«Kuna Liina on pikalt olnud mu lähedane sõber, siis koostöö peale oleme mõelnud juba mitmeid aastaid. Olen siiralt õnnelik, et just Ariadne laulab minuga seda eestikeelset versiooni, kuna see on meie mõlema jaoks esimene kord. Koostöö sujub meil alati suurepäraselt - oleme mitmeid kordi ka koos laule kirjutanud,» rääkis Karl Killing.