PEOKAVA ⟩ Simple Sessioni peod toovad lavale Lexsoul Dancemachine'i ja Yasmyni

Simple Session on rahvusvaheliselt tuntud ja Eesti suurim tänavaspordi sündmus, mis toimub 20.–21. augustil juba kahekümne esimest korda. Rula- ja BMX tänavasõidu distsipliinide võistlustest Põhjala tehases võtab osa 31 professionaalset rulatajat ja 33 trikiratturit üle kogu maailma. Võistluste avapäeval toimuvad nii rula- kui ka BMX kvalifikatsioonisõidud ning sõitmas näeb ka võistlusele pääsenud Eesti sportlasi. Laupäeval, 21. augustil astuvad finaalides mõõtu võtma edasipääsejad. Üle aastate toimub Simple Session suvel, mis on mõlema ala harrastamise ja võistluste tipphooaeg.

«Me üritame Simple Sessioni pidudele alati book'ida hetkel aktuaalseid artiste, kes panevad ka laval «hullu». Kuna publiku seas on palju ekstreemseid superstaare, siis muudab see kombinatsioon need peod legendaarseks,» räägib Simple Sessioni pidude korraldaja DJ Philgood, meenutades seda, kui Simple Sessioni kuulsatel pidudel rõdude pealt alla rahva sekka on hüpatud või lausa kummipaadiga crowdsurf'itud.

Sel aastal on peod vahetanud asukohta ning on korraldaja sõnul rohkem «boutique». Reede ja laupäeva õhtul saavad Simple Sessioni külastajad liikuda otse võistluselt peole, sest need toimuvad Põhjala tehase baaris ja aias Botik. «Muusika mängib küll siseruumis, aga inimestel on väga palju ruumi Botiku hubases aias hängida,» kiidab korraldaja. «Lisaks on seal avatud VLND Burgeri lounge, kus nälga kustutada.»

Neljapäev, 19.08: Lexsoul Dancemachine LIVE

Simple Sessioni eelpidu toimub Telliskivi Loomelinnakus, F-hoone Mustas Saalis. «See on parim koht, kus bändiga kontserti anda ning seal astub lavale hetkeseisuga Eesti parim live-bänd Lexsoul Dancemachine,» räägib DJ Philgood. «See funk-küte, mis need tüübid toodavad, ei tohiks kedagi külmaks jätta.» Plaate keerutavad DJ-d Mirson, Philgood ja The Accountant.

F-Hoone / Uksed 22 / Vanus 18+ / Pilet 15€

Reede, 20.08: Haigla Pidu

Reedel toimub Botikus legendaarne Haigla Pidu, kus lisaks Haigla DJ'dele Ats Luigele, Kristopher Luigendile ja Jan Tomsonile esineb prantsuse produtsent ja DJ Tha Kwazar.

Botik / Uksed 23 / Vanus 18+ / Pilet 15€ ​(SS21 käepaela või FB attendiga enne südaööd 10€)

Laupäev, 21.08: Yasmyn LIVE

Laupäevase suure lõpupaugu Botikus paneb Simple Sessionile Yasmyn. «Yasmyn on minu meelest number üks eksporditav Eesti artist,» kiidab DJ Philgood. «Kui viimati ta live'i nägin, siis veendusin taas, et see inimene jõuab kaugele.» DJd on Olsen Twins Prantsusmaalt ja Top Billin' Soundsystem Soomest.

Viimasel õhtul astub plaadimängijate taha ka mitmekordne Simple Sessioni võistleja ja 2017. aasta hõbemedalist, BMXi sõitja Reed Stark USA-st.

Botik / Uksed 23 / Vanus 18+ / Pilet 15€ ​(SS21 käepaela või FB attendiga enne südaööd 10€)