Kristjan Järvi annab võimsa kontserdi koos popartistidega: kui üldse midagi teha, siis vaid seda, mida tõeliselt armastad

Dirigent ja helilooja Kristjan Järvi on enda sõnul väsimatu katsetaja, kes pole kunagi silma paistnud publiku ootusi arvestava ning etteaimatava tulemusega. Dirigendina tunneb ta end kodus suurtel rahvusvahelistel lavadel, juhatades Wagnerist Tšaikovskini ja Steve Reichist Radioheadini.

15. augustil kell 21.00 toimub Rakvere Vallimäel erilaadne kontsertüritus, mille raames astuvad lavale Kristjan Järvi, NOËP, Mick ja Angeelia Pedaja ning lauljatar Anett. Kontsertprogramm on pühendatud omamaistele muusikaloojatele, väljendusvabadusele ning kuupäeva arvestades ka Eesti Vabariigi 30 taasiseseisvumise aastapäevale.

«See kontsert kannab head ideed, näitamaks ideaalselt, mis asi see iseseisvus õigupoolest on - see on eelkõige mõtteviis! See puudutab inimesi, kes loovad, kel on oma nägu ja kes teevad kindlat oma asja. Kogu protsessi keskel suudavad nad ka teisi inimesi õnnelikuks teha,» märkis Järvi.

Laval on 27 eesti noorema põlve professionaalset muusikut, programmi muusikajuht ja dirigent on Kristjan Järvi. Kõlab esitajate originaallooming orkestriseades, kõlab nii tuntud hitte kui uut muusikat. Plaanitava erilise video/valgus- ning helilahendusega kontserdikava arvestab kontserdipaiga iseärasusega.

«Olen selline inimene, kes arvab, et žanreid muusikas ei eksisteeri. Kui üldse midagi teha...siis vaid seda, mida sa tõeliselt armastad ja mis sind päriselt käivitab. Esinen sõpradega, kes on juhuslikult ka popartistid - need inimesed annavad oma talendiga nii palju meie kultuurile juurde. Hea muusika on hea muusika ja lahedatega inimestega on mõnus luua tõelist kunsti,» sõnas Järvi.

Kontsertprogrammi nimi on «Pühitsus». Järvi sõnul on selle sõna taga kogu mõtteviis. Mees lisas, et kavaga pühitsetakse nii ise olemist kui iseolemist, enesekinda loomingulise mõtte julgustamist ja mõttekaaslaste ühinemisenergia plahvatust. «Eriline heameel on, et kodupubliku ees kõlavad esiettekandes ka mitmed minu teosed, teiste seas folkjuurtega orkestrilaul «Keskööpäike», sõnas ta.

Täna on Järvi asutatud ja juhitav Baltic Sea Philharmonic ja dirigent Kristjan Järvi nomineeritud Saksamaal välja antavale Opus Klassik auhinnale kaheksas kategoorias, teiste seas aasta orkestri, aasta dirigendi, parima sümfoonilise salvestuse ning innovatiivse kontserdi kategoorias.