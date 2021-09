VIDEO ⟩ Daniel Levi uues muusikavideos väisab Kuressaaret elusuurune hot dog!

Muusikavideo tegevus toimub Kuressaares, kus üheks läbivaks tegelaseks on hot dog. Uus laul tuleb bändiga esitlusele 21. augustil Tallinnas, klubis Laev toimuval kontserdil.

«One On One» valmis koostöös UK produtsent Ellisega. «See lugu sündis kuidagi väga orgaaniliselt. Ma mäletan, et jalutasin stuudiosse, mis on sõna otseses mõttes 3-minuti kaugusel mu kodust ja selle lühikese aja jooksul hakkasid erinevad meloodiad mulle ühtäkki järjest pähe tulema,» jutustas Daniel Levi.

Ellisega töötamine oli muusiku sõnul väga mõnus. «Ta on nii andekas produtsent ning kogu loo kirjutamise protsess kulges väga loomulikult, kuigi tegelikult töötasime me terve selle aja Zoomi vahendusel. Natuke tundub nagu see lugu kirjutas ennast ise ja saime võimaluse sellel teekonnal kaasas olla,» muljetas muusik.

Daniel Levi "One on one" muusikavideo. FOTO: Iris Kivisalu/Promo

Muusikavideo valmis režissöör Jaan Sinka ja produtsent Merliin Vellend ning nende meeskonna eestvedamisel. «Loo sõnumi võimendamiseks otsustasime üheks peategelaseks ellu kutsuda Hot Dogi, kes sümboliseerib kõiki meie unistusi ja kõrvale jäetud kirgi, aga kelle jaoks on kiire elutempo kõrvalt ometi raske aega leida,» sõnas Daniel. Laulja sõnul vajati muusikavideoks üht idüllilist paika, «kus aeg justkui seisaks». Meeskond oli ühel meelel, et Kuressaare on selle jaoks ainuõige valik.