Kerli Kivilaane ja Ivo Linna biitlitehõnguline duett on rõõmus ning suvine

Värskelt ilmunud lugu on valminud koostöös Rainer Michelsoni ja Robert Linnaga. Linna lisas, et laul «Täna ainult päikest näen» on talle olulise tähtsusega. Mehe sõnul on praegusel ajal päikeselisi ja rõõmsaid laule väga mõnus kuulata. «Selge on see, et murekortsud on rahval näos ja ümberringi on nii palju virisemist. Selleks, et seda ängi leevendada, on vaja elust rõõmu tunda - selles mõttes ongi see laul tähtis. Loodan, et see muusika viib mõneks hetkeks muremõtted meelest ära ja tänu sellele saab vaadata maailma lahtiste silmadega,» rääkis ta.