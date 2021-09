UUS VIDEO ⟩ Gameboy Tetris andis välja esimese soolosingli

«Uues muusikavideos näete mind portjee rollis, kes unistab kuumal südasuvel tööpostil olles hoopis millestki muust kui tööst, et mitte mingi hinna eest suvest veel loobuda, räägib Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov. «​Just sel hetkel, kui ma kogu oma viimase energia kokku võtsin ja tantsima hakkasin, viskas võttemeeskond mind ootamatult rannapallidega, mis oli täiesti juhuslik, aga kukkus super ägedalt välja,” meenutab laulja.

Loo produtsentideks on oma ala tipud Kaspar372 ja Otoroshi, kitarrkäigud andis Raul Ojamaa, viiulit mängis Serj Solo ja taustavokaalidel kuuleb Elina Borni. Õhinal oodatud lugu ilmus koos filmiliku muusikavideoga, mille autorid on Janar Aronija ja Get Shot Films.